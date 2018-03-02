Опубликованы фото, как будет выглядеть пассажирская капсула для проекта Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop One презентовала в Дубае пассажирскую капсулу для новых сверхскоростных поездов в Индии и ОАЭ.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Эта компания активно занимается развитием идей высокоскоростных поездов, перемещающихся в тоннелях с разреженной атмосферой. Она подписала с властями Индии соглашение о постройке пассажирской ветки Hyperloop в этой стране. Раньше эта же компания заключила партнерское соглашение с властями Дубая, где тоже собиралась строить ветку Hyperloop между городами Дубай и Абу-Даби.

Точные сроки реализации проекта остаются неизвестными, но недавно глава отдела развития и планирования Управления дорог и транспорта Дубая Абдула Реда Абу Аль-Хассан отметил, что предварительные расчеты указывают на возможность будущей системы перевозить до 10 тысяч пассажиров в час в обоих направлениях. Также он отметил, что в ведомстве пока не готовы назвать ни точных сроков, ни стоимости билета, поскольку ценовая политика и другие аспекты пока находятся в процессе рассмотрения.

Изначально говорилось, что в будущем капсулы Hyperloop One смогут передвигаться со скоростью 800 км/ч, преодолевая расстояние между городами Дубай и Абу-Даби (около 160 километров) за 12 минут. Также планировались маршруты между Дохой и Дубаем (368 км за 23 мин) и между Дубаем и Эр-Риядом (854 км за 48 мин).

Сиденья пассажирской капсулы разработаны немецким автогигантом BMW в «футуристической манере». Всю поездку из-за слишком высоких скоростей пассажиры должны будут сидеть с пристегнутыми ремнями безопасности. Никаких окон в капсуле разработчики делать не планируют. Зато планируются интерактивные развлекательные экраны на подлокотниках сидений. Салон капсулы будет разделен на два класса: «Золотой» и «Серебряный» – 5 и 14 пассажирских мест соответственно.