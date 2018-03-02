Фонд государственного развития выделит 19 миллионов на реализацию трех проектов на Николаевщине

Государственный фонд регионального развития 1 марта согласовал три переходных проекта, поданные Николаевской областью.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Период реализации проектов – 2017-2019 годы. Общая сумма финансирования составляет 28 миллионов гривен: средства ГФРР – 19 миллионов и софинансирование из местных бюджетов – 8 миллионов.

Согласование прошли: проект строительства 4 крытых спортплощадок для игровых видов спорта со всеми инженерными коммуникациями в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства; проект реконструкции Николаевской общеобразовательной школы-интерната №3, в частности, спального корпуса; проект строительства насосной станции третьего подъема с резервуарами запаса воды на Первомайщине.

Напомним, что по итогам 2017 года деньги по двум объектам в рамках финансирования из ГФРР вернулись в Госбюджет.