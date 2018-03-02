Апелляционный суд Донецкой области оставил Титова в СИЗО

Фото: Facebook Сергей Войченко Апелляционный суд Донецкой области в четверг, 1 марта, оставил в силе решение суда первой инстанции в «деле Титова», отказав адвокатам во всех ходатайствах и в апелляционной жалобе о смене меры пресечения Михаилу Титову.

Апелляцию рассматривала коллегия судей в составе Седых, Герцик, Демяносо, пишет «БлинКом».

Как известно, 20 февраля в Жовтневый райсуд города Мариуполя удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Михаилу Титову, которого обвиняют в создании ОПГ и еще ряде преступлений.

В начале заседания адвокаты выступили с требованием освободить их подзащитного из стеклянного бокса. Суд удалился в совещательную комнату для написания удовлетворительного решения. Конвой на письменном вердикте особенно настаивал конвой.

В ходе заседания Михаил Титов заявил жалобу о нарушении его права на презумпцию невиновности. Жалобу зачитал адвокат, так как Титов не мог говорить после болезни, которую перенес. В жалобе говорится о том, что в решении Жовтневого районного суда города Мариуполя от 20 февраля 2018 года были допущены формулировки, в которых напрямую идет речь о вине Титова, как о доказанном факте. В связи с этим, просят отменить данное решение. Коллегия удалилась в совещательную комнату.

В итоге суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов.

Адвокат Титова Сергей Войченко по окончанию заседания в своем комментарии подчеркнул, что все доводы стороны защиты не были приняты во внимание, и высказал свое мнение относительно такого положения дел.

«Ни один аргумент защиты не принимается. Все ссылки на то, что все будет прежде, потом, когда «потом» – не понятно... Сторона защиты и в дальнейшем будет готовить много ходатайств, будем доносить до общества абсолютно лживую и я бы сказал трусливую позицию прокуратуры Донецкого отдела, или Николаевского отдела прокуратуры Донецкой области. Потому что если бы они играли по-честному, то мы слушали бы это дело в Николаевской области. А так, как они боятся прямого честного суда, то затянули это дело сюда», – заявил Войченко.

Отметим, что из пяти задержанных под стражей в СИЗО остались только Леонов и Михаил Титов. Ранее Апелляционный суд Донецкой области изменил меру пресечения николаевскому бизнесмену Алексею Пелипасу на домашний арест. Позже апелляционная инстанция также отпустила под домашний арест Олега Коноваленко и Бориса Серафимова.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, известным под прозвищем «Мультик».

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников. Также по мнению адвоката Сергея Войченка, который в суде представляет интересы николаевского «авторитетного бизнесмена» Михаила Титова, задержание депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки в итоге завершится «большим пшиком», а от самого дела со временем ничего не останется.

Недавно Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде.