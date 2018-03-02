На Николаевщине автомобиль врезался в дерево - двоих человек госпитализировали

В пятницу, 2 марта, на трассе Т-1506 Николаев-Доманевка-Березки автомобиль врезался в дерево, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 10:52 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось возле села Надбугское.

На место выехал дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в результате бокового столкновения автомобиля «Toyota Camry» с деревом пострадали и оказались заблокированы конструктивными элементами машины водитель и пассажир. Спасатели с помощью ручного механизированного инструмента деблокировали пострадавших и передали врачам. Оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Состояние их здоровья устанавливается.

Напомним, что на Николаевщине мужчина на угнанном мопеде столкнулся с «Жигулями» - его госпитализировали.