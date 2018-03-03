В Николаеве на трамвайных путях «Газель» столкнулась с «Toyota» и скрылась с места происшествия - водителя уже задержали

В Николаеве в субботу, 3 марта, на пересечении улиц третьей Слободской и Чкалова автомобиль «Toyota» столкнулся с «Газелью».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, «Газель» выехала на встречную полосу и на трамвайных путях столкнулась с «Toyota», после чего скрылась с места происшествия.

Патрульная полиция задержала водителя «Газель», у которого, по предварительной информации, присутствуют признаки алкогольного опьянения. Сейчас его отправили на освидетельствование.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, участник которого скрылся с места аварии.