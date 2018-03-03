В Европе из-за морозов и снегопадов за неделю погибло 60 человек

Из-за сильных морозов и снегопадов в Европе за прошлую неделю погибло 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Так, непогода привела к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах европейских городов.

За последнюю неделю погибло 60 человек, в том числе 23 человека в Польше, 7 - в Словакии, 6 - в Чехии и 5 - в Литве. Остальные смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии,

Отмечается, что больше всего людей от переохлаждения умерло в Польше. Во Франции погибли по меньшей мере девять человек, в том числе четыре лыжника, которые погибли в результате схода лавины в Альпах, где наблюдается особо сильный снегопад.

По сообщению местной полиции, в Австрии пять мигрантов, которых бросили контрабандисты, были спасены с автодороги возле города Грац, некоторые из них ходили босиком при низких температурах.

Напомним, что на Николаевщине коммунальные службы устраняют последствия непогоды.