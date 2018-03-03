В Харькове из-за прорыва на тепломагистрали без отопления осталось более 100 объектов

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В центре Харькова в результате аварии на теплосети без отопления остались почти 100 объектов.

Об этом сообщает УНИАН.

«Авария на трубопроводе произошла сегодня около 3:00 под улицей Чернышевского в Киевском районе Харькова», - сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» Татьяна Чуйко.

По ее словам, из-за прорыва трубопровода диаметром 500 мм без отопления остались 84 жилых дома, два детсада, детско-юношеская спортивная школа, родильный дом, медицинская часть МВД, больница, кожно-венерологический диспансер и тубдиспансер.

На месте работают ремонтники, они откачивают воду и пытаются ликвидировать порыв без проведения земляных работ.

Чуйко отметила, что отопление планируют восстановить сегодня к вечеру.

Напомним, что из-за аварийной ситуации на теплотрассе по улице Чкалова в Николаеве почти полсотни жилых домов и один детский сад остаются без отопления.

Юлия Давиденко

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