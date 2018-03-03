В Одесской области моряк их Херсона забаррикадировался на судне, требуя выплатить ему долг по зарплате

В Одесской области моряк из Херсона Игорь Хвостов забаррикадировался на судне, стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода, с требованием выплатить ему долг по зарплате.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на заявление представителя пресс-службы благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрея Шевченко.

По словам Шевченко, судовладелец «MD Shipping CO. Ltd.» находится в международном списке работодателей, нарушающих условия труда и быта моряков. Международная федерация транспортников (МФТ/ITF) после многочисленных обращений моряков практически со всех судов (несколько десятков теплоходов), связанных с этой компанией, внесла MD Shipping в «черный список».

- Практически потеряв надежду на получение честно заработанных денег, 27 февраля наш соотечественник сообщил в «Ассоль», что забаррикадировался на борту судна WELBECK (Amur-2521), стоящего в Ильичевском СРЗ, - сообщил Шевченко.

Сам 37-летний Хвостов рассказал, что забаррикадировался на судне вечером 26 февраля.

- Сделал это, когда узнал, что судовладелец запретил мне вход на судно. Так, вчера на проходной, через которую пришлось прорываться «с боями» - мне пытались помешать физически. Сейчас на борту нахожусь один, забаррикадировавшись в надстройке, что в кормовой части судна, - рассказал моряк.

Отмечается, что в надстройке расположены, в частности, ходовая рубка, капитанский мостик, радиорубка, каюты экипажа и другие помещения. По словам моряка, он работает на судне боцманом почти два года, а зарплату ему не выплатили за последние 6 месяцев - около 14 тысяч долларов.

- Воды у меня нет, с довольствия я снят, но намерен держаться, пока судовладелец не рассчитается, - заявил он.

Отмечается, что теплоход WELBECK (порт приписки Пномпень, Камбоджа) – бывший Amur-2521, тип судна «река-море», построен в 1987 году. По словам Хвостова, находится на СРЗ в «холодном отстое» (на ремонте) около 2 лет.

Ранее сообщалось, что благотворительная организация Фонд помощи морякам Ассоль сообщила о трех гражданах Украины, застрявших в порту Греции на борту поломанного судна.