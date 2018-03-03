На Черниговщине 16 учеников школы-интернета госпитализировали с острой кишечной инфекцией

В Черниговской области местная полиция и прокуратура устанавливают причину вспышки острой кишечной инфекции в Борзнянской школе-интернате, в результате которого в больницу попали 16 учеников.

Об сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.

«Среди учеников Борзнянской общеобразовательной школы-интерната зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали ученики 1, 4, 6, 9 и 10 классов, госпитализированы 16 школьников», - отмечают правоохранители.

Состояние здоровья детей оценивается как легкой и средней тяжести. За контактными детьми установлено медицинское наблюдение. Специалисты Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования.

По факту отравления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины («Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего»). Статья предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без такового.

Напомним, что в Черновцах 25 октября, в школе №27 на улице Воробкевича произошло массовое отравление учеников, которые накануне обедали в школьной столовой.