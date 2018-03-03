В Снигиревском районе столкнулись «Skoda» и «скорая помощь»: пострадал один человек

В субботу, 3 марта в Снигиревском районе Николаевской области случилось ДТП с участием автомобилей «Skoda» и скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, информация об аварии на втором километре автодороги «Снигиревка - Антоновка» поступила около 11:00.

В результате столкновения транспортных средств 40-летний водитель «Skoda» с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, что в Запорожье на центральном проспекте столкнулись фура «АТБ» и машина скорой помощи, которая везла больного.