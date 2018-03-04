В Николаеве улицы покрылись гололедом – в мэрии отчитались, что по основным дорогам можно проехать

Коммунальные службы Николаева работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Несмотря на резкий перепад температур, гололеда на главных автодорогах нет.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В городе задействовали 28 единиц техники КП «ЭЛУ автодорог», ООО «Карс Клиниг» и администраций районов Николаева. «ЭЛУ автодорог» со вчерашнего вечера посыпает дороги солью, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд по магистралям. В течение ночи использовано 97 тонн соли. Сейчас работа продолжается. Коммунальный транспорт и «маршрутки» работают по графику.

«Организована очистка тротуаров, остановок общественного транспорта, внутриквартальных проездов, подъездов к площадкам ТБО», - сообщили в мэрии.

Вместе с тем отметим, что лишь немногие участки тротуаров и пешеходных дорожек в Николаеве посыпали солью и песком. К примеру, в районе ЮТЗ, 3-й Слободской, Центрального рынка и улицы Соборной тротуары покрыты льдом и практически не посыпаны средствами от гололеда.

Пользователь «Facebook» Иван Дейнеко опубликовал фото, что некоторые улицы посыпали песком.

Напомним, что ранее сообщалось, как на Николаевщине коммунальные службы устраняют последствия непогоды.