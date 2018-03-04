В Николаеве улицы покрылись гололедом – в мэрии отчитались, что по основным дорогам можно проехать

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Коммунальные службы Николаева работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность города. Несмотря на резкий перепад температур, гололеда на главных автодорогах нет.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В городе задействовали 28 единиц техники КП «ЭЛУ автодорог», ООО «Карс Клиниг» и администраций районов Николаева. «ЭЛУ автодорог» со вчерашнего вечера посыпает дороги солью, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд по магистралям. В течение ночи использовано 97 тонн соли. Сейчас работа продолжается. Коммунальный транспорт и «маршрутки» работают по графику.

«Организована очистка тротуаров, остановок общественного транспорта, внутриквартальных проездов, подъездов к площадкам ТБО», - сообщили в мэрии.

Вместе с тем отметим, что лишь немногие участки тротуаров и пешеходных дорожек в Николаеве посыпали солью и песком. К примеру, в районе ЮТЗ, 3-й Слободской, Центрального рынка и улицы Соборной тротуары покрыты льдом и практически не посыпаны средствами от гололеда.

Пользователь «Facebook» Иван Дейнеко опубликовал фото, что некоторые улицы посыпали песком.

Напомним, что ранее сообщалось, как на Николаевщине коммунальные службы устраняют последствия непогоды. 

Вадим Богданов

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