В Московской области в ДТП попал автобус с украинцами, сообщают об одном погибшем

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса в Чеховском районе Подмосковья.

Об этом сообщает ТАСС.

«Около 13:45 в районе 78-го км автодороги «Крым» в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля «КамАЗ», - сказали в МВД РФ, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Источник в экстренных службах в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Снигиревском районе столкнулись «Skoda» и «скорая помощь».