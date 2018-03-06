На Николаевщине из-за короткого замыкания электросети горел жилой дом

В воскресенье, 4 марта в Витовском районе Николаевской области произошел пожар в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о пожаре по улице Набережной в селе Лиманы на службу спасения «101» поступила в 9:59. На месте происшествия работала местная пожарная команда «Галициново» в составе трех человек.

Установлено, что в помещении жилого дома на площади 20 квадратных метров горел потолок. В 10:31 пожар локализовали, 11:30 - ликвидировали. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

На месте работала одна единица техники и три человека личного состава.

Напомним, в субботу, 3 марта в городе Вознесенск в Николаевской области горел жилой дом, спасателям удалось ликвидировать возгорание и спасти помещение от полного уничтожения.