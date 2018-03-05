На Николаевщине «скорая» слетела со скользкой дороги в кювет

Во Врадиевском районе вечером 4 марта автомобиль скорой медицинской помощи съехал с дороги из-за гололедицы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Инцидент произошел на окраине села Захаровка Врадиевского района. Сигнал о происшествии поступил на пункт связи спасателей в 20:18.

Карета скорой медицинской помощи возвращаясь с вызова и съехала в кювет из-за гололедицы и снежных заносов. На место выехал дежурный караул подразделения ГСЧС. По прибытию спасатели вытащили автомобиль и отбуксировали его на безопасный участок дороги.

На месте работала одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, 3 марта в Снигиревском районе Николаевской области случилось ДТП с участием автомобилей «Skoda» и скорой медицинской помощи.