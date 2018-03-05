На Николаевщине по неустановленным причинам возник пожар в девятиэтажке

В Южноукраинске в понедельник, 5 марта, возник пожар в девятиэтажном доме.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 07:26 жительница панельного дома на улице Молодежной сообщила спасателям, что на лестничной клетке седьмого этажа пахнет дымом.

Прибывший дежурный караул 25 Государственной пожарно-спасательной части выяснил, что возгорание возникло в одной из комнат квартиры на площади 6 квадратных метров, после чего образовалось плотное задымление.

Уже в 07:35 спасатели локализовали пожар, а в 07:45 - ликвидировали. В момент возгорания жильцов квартиры дома не было.

Отмечается, что сейчас причина пожара устанавливается. К тушению привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине на месте пожара нашли труп мужчины.