Полиция грубо нарушила права человека во время сноса палаточного городка возле Рады, - омбудсмен

В офисе омбудсмена заявили, что во время сноса палаток под Верховной Радой правоохранители грубо нарушили права человека.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает «Громадське».

«Информация, полученная в результате мониторинга Уполномоченного по правам человека и из открытых источников, свидетельствует о наличии серьезных оснований утверждать, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека», - говорится в сообщении.

Так, правоохранители нарушили:

- права на мирное собрание, ведь решение суда не предусматривала прекращение собрание, которое длительное время сохраняло характер мирного;

- права на свободу слова, поскольку как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получения телесных повреждений со стороны правоохранителей;

- права не подвергаться бесчеловечному обращению (не менее 19 человек получили серьезные травмы головы, оказались в больнице с черепно-мозговыми травмами), а также обращения, унижающего человеческое достоинство;

- права на личную свободу, поскольку большое количество людей было безосновательно задержан на длительное время.

В омбудсмена также отметили, что правоохранители также нарушили закон Украины «О Национальной полиции», которым полицейскому запрещено наносить удары по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и в живот.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.

По фактам событий 3 марта открыты три уголовных производства: по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа), ч.3 ст.171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.