В Киеве у здания суда скандального организатора «титушек» Крысина провели через «коридор позора»

Обвиняемому в пытках и причастности к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия Юрию Крысину устроили «коридор позора» на выходе из Дарницкого райсуда Киева.

Об этом сообщает «Украинская правда».

На самом выходе из суда Крысина встретила проклятиями мать Веремия. Затем он в сопровождении полицейского в штатском около квартала прошел без помех. Активисты просто шли рядом и выкрикивали в сторону Крысина ругательства.

После этого, на перекрестке, к Крысину подбежала толпа националистов, которые по очереди начали плевать в него, чуть позже «посыпались» пинки. Крысин вяло пытался просить их не делать этого. Из толпы также звучали призывы прекратить расправу.

В этот момент возле Крысина появился полицейский в форме, однако он никак не защищал мужчину. Это делал невысокий полисмен в штатском, который вел Крысина с самого начала.

В конце концов Крысина посадили в автобус, и он уехал.

Как известно, 5 марта в Дарницком суде слушалось дело Юрия Крысина. Его обвиняют в пытках. Под судом собрались «титушки», а также члены С14 и «Национального корпуса».

Как известно, 22 декабря Шевченковский райсуд приговорил Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия к 4 годам условно, однако «смягчающие обстоятельства» в виде двух малолетних детей и «раскаяния» подсудимого уменьшили этот срок до 2 лет.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других «титушек» добивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года возле Михайловской площади. Один из «титушек» в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.