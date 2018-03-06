В Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил человека, перебегавшего дорогу

Автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко 6 марта сбил человека в центре Киева, на пересечении улиц Институтская и Шелковичная.

Об этом сообщает «Инсайдер».

Пострадавшим в ДТП является пожилой мужчина – он остался жив, получил травмы средней тяжести. После инцидента машина из кортежа Порошенко осталась на месте ДТП. Полиция и регулировщик движения оказали первую помощь пострадавшему. На месте работает следственно-оперативная группа. Машины кортежа после инцидента продолжили движение.

Очевидец случившегося Сергей Орлов на своей странице в «Facebook» написал, что пострадавший мужчина перебегал дорогу, несмотря на запрещающий жест регулировщика.

Президент Украины Петр Порошенко поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшему в аварии с участием автомобиля из президентского кортежа. Об этом в Facebook сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь», - сообщил Цеголко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные за нарушение ПДД снова задержали скандально известного Казимирова.