В Сирии разбился российский транспортный самолет – погибли 32 человека

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Отмечается, самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы около 14:00.

В ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит.

Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Для расследования случившегося создана специальная комиссия.

Напомним, что ранее в Сирии повстанцы сбили российский штурмовик Су-25, пилот погиб. После чего российский депутат предположил, что сирийские повстанцы сбили летчика из РФ «украинской» ракетой. Позднее в сети было обнародовано видео сирийских повстанцев, сбивших в провинции Идлиб российский Су-25, которое опровергает версию Министерства обороны России о якобы наблюдательной миссии.