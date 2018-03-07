Во Львове активисты устроили Билык «коридор позора», после чего она признала Россию агрессором

Певица Ирина Билык перед концертом во Львове признала Россию страной-агрессором по отношению к Украине и заявила, что «Крым должен быть нашим». Этого требовали от артистки львовские активисты, устроившие «коридор позора» у входа в Оперный театр незадолго до начала концерта.

Об этом сообщает «NikLife»

Активисты не впускали в Оперный театр зрителей с билетами на концерт, пока Ирина не ответила на их вопросы.

Как стало известно, у Оперного театра во Львове собрались активисты местных организаций Сокол, Добровольческое движение ОУН, Сопротивление Романа Шухевича, Дух нации и другие. У входа в Оперный театр они разлили свиную кровь и бросили в нее две розы. В руках у активистов были фото Билык с обвинениями, в том числе, в выступлениях в аннексированном Крыму.

Активисты утверждали, что концерт Ирины Билык не начнется, пока певица не признает Россию агрессором. Позднее им удалось пообщаться с артисткой в гримерке, где она ответила на их вопросы о принадлежности Крыма и российской агрессии. После беседы участников акции с Билык концерт в Оперном театре все-таки начался.

Также активисты заявили, что организаторы концерта знали о претензиях львовских активистов к Билык, но, несмотря на это, продолжали продавать билеты на концерт.

«Они думали, что обойдется, что кого-нибудь купят, договорятся», – отметил руководитель львовского подразделения «Сокола» Богдан Федун.

Отметим, что о планах львовских активистов сорвать концерт певицы Билык стало известно ещё в середине февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве несмотря на провокации и «заминирование»прошел концерт Сергея Бабкина.