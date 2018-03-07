В Николаеве «BMW» после столкновения с «Chevrolet» выехал на трамвайные пути и врезался в столб

В Николаеве 7 марта в районе пересечения улиц Космонавтов и 5-я Продольная столкнулись автомобили «BMW» и «Chevrolet».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы случившегося.

После столкновения «BMW» вылетел на трамвайные пути и врезался в столб. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Сайт «Новости-N» пишет, что «BMW» едва не зацепил людей, стоявших на трамвайной остановке.

«Водитель «BMW» не справился с управлением, ударил «Chevrolet» в заднее правое крыло, вылетел на остановку трамвая, чудом не задев людей, потом проехал примерно метров 70 по трамвайным путям, после чего врезался в столб. По словам очевидцев, водитель «BMW» на литовских номерах был трезвым, и он утверждает, что авария произошла из-за того, что за рулем ему стало плохо», - сообщает издание.

Напомним, что под Николаевом «Audi» из-за тумана «влетела» в грузовик.