За падение самолета Ан-26 в Сирии взяла на себя ответственность сирийская группировка «Джейш аль-Ислам»

Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 с российскими военными на борту.

Об этом сообщает Медуза, ссылаясь на Ad-Diyar.

Напомним, что во вторник, 6 марта, при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26.

Так, «Джейш аль-Ислам» открыл огонь из пулеметов по самолету, когда тот, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли. В группировке утверждают, что уничтожение российского самолета стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Отметим, что в Минобороны России утверждали, что самолет не был сбит, а причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что в Коралловом море нашли авианосец «Лексингтон», затонувший во время исторической битвы в 1942 году.