В Николаеве значительная часть домов во всех районах осталась без света

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В среду, 7 марта, значительная часть Николаева осталась без света.

Об этом сообщают жители города в группе Николаев-лучший город в Facebook.

Так, свет отключили в Ингульском, Центральном, Заводском и Корабельном районах. 

В то же время многие жалуются, что не могут дозвониться в ОКП «Николаевоблэнерго». Редакции это так же не удалось.

В комментариях отметили, что на горячей линии Николаевского городского совета 15-88 им сообщили, что в 16:05 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света частично остались Центральный и Ингульский район. Устранением аварии занимается «Николаевоблэнерго».

В комментарии редакции на горячей линии Николаевского городского совета сообщили, что отключение света произошли из-за аварии на высоковольтной линии.

- Нужно немного подождать, - сказали в горсовете. 

Людмила Жерновская

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