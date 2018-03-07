В Николаеве значительная часть домов во всех районах осталась без света

В среду, 7 марта, значительная часть Николаева осталась без света.

Об этом сообщают жители города в группе Николаев-лучший город в Facebook.

Так, свет отключили в Ингульском, Центральном, Заводском и Корабельном районах.

В то же время многие жалуются, что не могут дозвониться в ОКП «Николаевоблэнерго». Редакции это так же не удалось.

В комментариях отметили, что на горячей линии Николаевского городского совета 15-88 им сообщили, что в 16:05 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света частично остались Центральный и Ингульский район. Устранением аварии занимается «Николаевоблэнерго».

В комментарии редакции на горячей линии Николаевского городского совета сообщили, что отключение света произошли из-за аварии на высоковольтной линии.