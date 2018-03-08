В Ужгороде неизвестные облили краской участниц акции за права женщин

В центре Ужгорода участников акции за равенство и права женщин 8 марта облили красной краской.

Об этом сообщила Mukachevo.net одна из участниц и организаторов акции журналистка Ярина Денисюк.

Акция проходила на Театральной площади перед театром кукол «Бавка» и была посвящена правам женщин и теме насилия над женщинами.

- Мы собрались, чтобы напомнить о правах женщин и Стамбульской конвенции. Вдруг из-за угла выбежал около 8 человек и облили красной простой краской, как для забора. На акции было много полиции, в форме и без, поэтому практически всех поймали, но нападающие не особо и убегали, - рассказала она.

По словам Денисюк, полиция задержала около 7 атакующих, среди них было и несколько девушек.

- Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи, - добавила журналистка.

Другая журналиста Ани Никогосян зафиксировала событие на видео.

Издание отмечает, что это не первая атака на активисток со стороны Карпатской Сечи, и не первый инцидент со стороны этого формирования в Ужгороде.

Напомним, в центре Киева прошел марш за права женщин.