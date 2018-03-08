Возле резиденции Порошенко на Киевщине застрелился полицейский

Сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в комментарии «УНН» сообщил спикер ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Инцидент произошле еще 23 февраля.

«Факт таковой имеется (факт самоубийства сотрудника полка полиции особого назначения на посту возле пгт Козин, недалеко от резиденции Порошенко, - ред.). Сейчас проводится расследование. Открытое уголовное производство», - сказал представитель полиции Киевщины.

Отвечая на вопрос, охранял ли этот сотрудник полиции резиденцию президента, Жукович ответил, что «это произошло недалеко от резиденции, но на посту».

Также сообщается, что, по предварительной информации, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружия.

Как уточняет «Страна», погибший - старший сержант Сергей Галасюк. По факту его гибели уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

Отметим, поселок городского типа Козин расположен в 30 км от Киева и известен во многом расположением там резиденции, в которой проживает президент.

Напомним, Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. Министерство здравоохранения и общественные организации инициировали проект «Линия жизни. Украина». Его суть - создание национальной телефонной горячей линии для предотвращения самоубийств.