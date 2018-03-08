В Киеве на участниц марша за права женщин напали праворадикалы, есть пострадавшие

По меньшей мере пять женщин пострадали в результате нападения после окончания Марша за права женщин в Киеве.

Об этом сообщила «Громадському» организатор акции Елена Шевченко.

Одно из нападений произошел возле Бессарабской площади, возле Киевской городской государственной администрации, где и закончились акция.

- Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пять человек. Пока собираем информацию, - рассказала Елена Шевченко.

Она прибыла в отделение полиции - по ее словам, на нее составляют административный протокол.

- Протокол составляют якобы из-за одного плаката. Говорят, что была голая женщина с трезубцем, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела, - сказала Шевченко.

Одна из участниц Марша опубликовала фотографию, ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали представители ультраправых сил. Еще одна участница акции сообщила, что на нее напали с газовым баллончиком.

Организатора призвали тех, кто пострадал после акции, звонить на горячую линию.

Ранее в Ужгороде участников марша за права женщин облили красной краской.

Напомним, 8 марта в Киеве состоялся Марш за права женщин «Хватит терпеть». Несколько сотен женщин и мужчин вышли против гендерного неравенства в Украине. Участники, в частности, выступали за ратификацию Стамбульской конвенции.

Конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин была разработана Советом Европы и открыта для подписания в 2011 году в Стамбуле. Документ направлен на борьбу с насилием в отношении женщин внутри семьи и извне.