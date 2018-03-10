На Николаевщине рейсовый автобус застрял в грязи – транспорт вытягивали спасатели

В Березанском районе Николаевской области 9 марта спасателям пришлось буксировать рейсовый автобус, который застрял в болоте.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о том, что рейсовый автобус «Ikarus» «Николаев-Березанка-Викторовка» двигался по грунтовой дороге и застрял в грязи поступила спасателям в 16:16. Инцидент произошел вблизи села Лиманы Березанского района.

Спасатели на специальном автомобиле отбуксировали автобус, в котором было семь пассажиров, на безопасный участок дороги, после чего водитель самостоятельно продолжил движение. Сразу, на этом же месте, бойцы ГСЧС извлекли из болотной ловушки и микроавтобус «Mercedes».

Кроме того, ночью отделение местной пожарной охраны «Галициново» с помощью троса освободили автомобиль «Daewoo Lanos», застрявший на обочине грунтовой дороги в селе Лиманы Витовского района области.

Напомним, в Николаеве автомобиль застрял в ямах на перекрестке.