В Николаеве граждане нашли два снаряда – боеприпасы ликвидировали подрывом

В Николаеве 9 марта граждане нашли два боеприпаса.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, в 13:00 на линию «101» поступило сообщение о том, что на берегу реки Ингул возле Аляудского моста в Центральном районе Николаева прохожий во время прогулки обнаружил артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен прошлых войн.

А уже в 14:25 спасателям сообщили о еще одной опасную находке на улице Одесской в микрорайоне Терновк. Во время проведения хозяйственных работ мужчина нашел современный артснаряд калибром 23 мм.

Оба снаряда группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области ликвидировала путем контролируемого подрыва.

Напомним, в Заводском районе Николаева во время земляных работ обнаружили артиллерийский снаряд.