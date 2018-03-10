Пятиклассник, который повесился на Одесчине, увлекался игрой «Синий кит»

Пятиклассник, найденный 8 марта повешенным в селе Шевченково Килийского района Одесской области, увлекался суицидальной «игрой» «Синий кит».

Об этом УНИАН сообщил председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

Ранее сообщалось, что в четверг, 8 марта, в селе Шевченково в Одесской области повесился пятиклассник.

– Только что общался с учителями и директором школы. Они опросили всех друзей погибшего. Друзья рассказали о том, что Вовка (погибший мальчик. – ред.) играл в игру «Синий кит», и примерно две недели назад рассказывал, что достиг уже высокого уровня и получает серьезные задания, – сказал Бойченко.

По словам подростков, мальчик также говорил им, что «должен повеситься». Однако, по словам детей, они не придали значения словам потерпевшего, который характеризовался положительно и хорошо учился в школе.

Напомним, что в селе на Николаевщине повесился 9-летний мальчик.