На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар гаража, пристроенного к частному дому

В пятницу, 9 марта, в Витовском районе Николаевской области спасатели ликвидировали пожар гаража на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 16:57 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения, расположенного на улице Виноградной садово-виноградного общества «Аврора» Витовского района.

По прибытию бойцами 16-й Государственной пожарно-спасательной части выяснено, что горит помещение гаража, пристроенного к жилому дому на площади 12 квадратных метров. Как стало известно, до прибытия спасателей хозяева выкатили легковой автомобиль «VOLKSWAGEN Jetta», который находился внутри и вынесли два газовых баллона, не допустив возможного взрыва.

«В 17:18 пожарными пожар локализован и в 17:35 – ликвидирован, причина устанавливается. От ГСЧС задействовалась одна единица техники и пять человек личного состава», – говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине по неустановленным причинам горела хозпостройка с автомобилем внутри.