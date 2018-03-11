Российский самолет Ан-26 разбился из-за технических проблем, - росСМИ

Российский самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии из-за потери закрылка.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.

Напомним, что во вторник, 6 марта, при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, в результате чего погибло 39 человек.

При этом, сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 с российскими военными на борту.

Отмечается, что технические проблемы у воздушного судна возникли при заходе на посадку на сирийской авиабазе Хмеймим.

Издание пишет, что при выпуске закрылков один из них по неизвестной причине вырвало, после чего самолет накренился в сторону и «клюнул» с высоты в несколько сотен метров. При таком крутом пикетировании шансов на спасение у экипажа не было

Напомним, что в Иране авиалайнер с 66 пассажирами на борту потерпел крушение.