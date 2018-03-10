На Львовщине у фуры на ходу отлетело колесо и убило женщину на остановке

В субботу 10 марта, в Каменка-Бугском районе Львовской области на трассе Львов - Луцк у прицепа грузового автомобиля женщина «Mercedes» оторвалось колесо и закатилось на остановку общественного транспорта, в результате женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что ДТП произошло в 10600 в селе Ремней. Колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика, ехавшего по автодороге, травмировало женщину, возрастом около 40 лет, которая находилась на остановке общественного транспорта. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас все обстоятельства ДТП и личность погибшей женщины устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что фуру остановили за селом Ремней, примерно в одном километре от места, где оторвалось колесо.

Напомним, что в июне 2016 года, в Киеве погиб пожилой мужчина, в которого попало колесо, оторвавшееся от автомобиля.