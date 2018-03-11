В России пьяные школьницы вели в соцсети прямую трансляцию избиения сверстницы

Скриншот видео В Барнауле учащиеся местной школы избили одноклассницу и вели трансляцию происходящего в интернете.

Об этом сообщает «Алтапресс».

По информации издания, в избиении принимали участие школьницы 14-15 лет, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечается, на видео «две девушки пинают лежащую на лестничной клетке (на вид сверстницу) ногами по лицу, поднимают голову школьницы за волосы и с силой бьют об асфальт, [после чего] одна из нападавших садится на потерпевшую и бьет кулаками в голову и по верхней части туловища школьницы, плюет ей в лицо». Кроме того, в момент избиения девушки продолжают распивать спиртные напитки.

На одном из видео за кадром слышен следующий диалог:

— Тебя, кстати, не видно. — А так? — отвлеклась одна из нападавших и посмотрела в кадр. — Ты понимаешь, что заслужила это? Вытирайся, с****, — сказала нападавшая и ударила девушку в лицо.

В городском сообществе «ВКонтакте» Barnaul 22 очевидцы сообщили, что на видео избиения, которое транслировалось в одну из социальных сетей, присутствуют учащиеся 114-й школы Барнаула. Также утверждается, что инцидент произошел из-за молодого человека.

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю начало доследственную проверку по факту избиения, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что полиция Одесской области начала уголовное производство по факту избиения детей женщиной-репетитором.