Высокопоставленный полицейский из Сумской области устроил стрельбу в одесском поезде, - СМИ

На подъезде в Одессу в вагоне поезда, следовавшего из Киева, пьяный глава управления защиты экономики ГУ Нацполиции в Сумской области открыл стрельбу из травматического пистолета.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает «УНИАН».

По словам очевидцев, конфликт произошел на «нынешние праздники» перед прибытием на вокзал, мужчина начал стрелять из травматического пистолета.

«Физическое состояние опьянения не дало ему возможности покинуть вагон, и он отправился в вагоне на «отстой». Позже выяснилось, что исчез пистолет», - добавил информатор.

Данную информацию также подтверждает сумское издание «Данкор».

Отмечается, что официально в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области эту информацию не комментируют, но подтвердили, что «полицейский в поезде присутствовал».

Напомним, что в Днепре секретарь общественного совета при управлении СБУ устроил стрельбу, есть пострадавшие.