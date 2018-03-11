В Сирии за три недели погибли более тысячи мирных жителей, среди них - не меньше 215 детей

В сирийской Восточной Гуте, в результате бомбардировок союзными войсками режима Асада, за три недели погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе минимум 215 детей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, не менее 17 человек лишились жизни под руинами домов в городе Дума на юго-западе страны. Еще шестеро погибли в Харасте-эль-Басале и Ирбине.

По информации гуманитарной организации Белые каски, во время авиаудара в провинции Идлиб, впервые погибла женщина-волонтер.

Напомним, ранее сообщалось, что войска сирийского президента Башара Асада захватили больше половины территории Восточной Гуты.