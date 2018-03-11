В Италии тысячи человек вышли на марш против расизма

Фото: La Repubblicа В итальянском городе Флоренция более 10 тысяч человек вышли на шествие против расизма.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету La Repubblicа.

Так, в понедельник, 5 марта, на мосту Америго Веспуччи местный житель застрелил уличного торговца Или Диене. После убийства представители сенегальской общины и многочисленные жители Флоренции вышли на шествие против расизма.

Отмечается, что помимо семей с детьми, подростков и пожилых людей, к мероприятию присоединились политики, в том числе и мэр Флоренции Дарио Нарделли.

Фото: La Repubblicа Фото: La Repubblicа Фото: La Repubblicа

Фото: La Repubblicа Фото: La Repubblicа Фото: La Repubblicа

Так, Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла к мосту Веспуччи и обратно. Отмечается, что мероприятие прошло мирно.

Фото: La Repubblicа Фото: La Repubblicа

Ранее сообщалось, что в Харькове суд приговорил к пожизненному заключению расиста и гомоненависника, на счету которого шесть убийств.