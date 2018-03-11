На Днепропетровщине грузовик мясокомбината столкнулся с «Ладой»: три человека погибли, еще трое – в больнице

Рано утром в воскресенье в Днепропетровской области на 295 километре автодороги «Киев-Луганск-Изварино» вблизи села Богуслав произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще трое – пострадали.

Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении, информация о произошедшем поступила в 6:57 в Службу спасения «101». По указанному адресу направили спасатели 37-й и 27-й государственных пожарно-спасательных частей.

«Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в результате столкновения грузового автомобиля «Мясной мясокомбинат» с легковым автомобилем «ВАЗ 2112», возник пожар. Огнем уничтожено легковой автомобиль и грузовой автомобиль на общей площади 20 м2. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека и три пострадали. Их доставили каретой скорой помощи в четвертую центральную городскую больницу. Личности погибших и травмированных устанавливаются», - отмечается в сообщении.

В ликвидации последствий ДТП задействовали 12 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники. Причины возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.