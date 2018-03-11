В УПЦ Московского патриархата заявили о поджоге храма в Киеве: «Разбили окно, залили внутрь горючую смесь»

В Оболонском районе Киева произошел пожар в храме Преображения Господня, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

На сайте Киевской митрополии УПЦ МП сообщается, что это был поджог.

«В ночь с 9 на 10 марта примерно в 3:00 неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня... Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту поджога полицией начато уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось о том, как во Львове ночью горел храм УПЦ Московского патриархата, духовенство заявило о поджоге.