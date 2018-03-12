В США четырехлетний мальчик выстрелил в мать, которая агитировала за свободное ношение оружия

Во Флориде четырехлетний мальчик выстрелил в свою мать.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Так, во вторник, 6 марта, 31-летняя Джейми Гилт везла в Джексонвилль лошадей на грузовике. На заднем сидении находился ее четырехлетний сын, который взял в машине заряженный пистолет 45 калибра и выстрелил в неё. Пуля прошла через сидение и попала женщине в спину.

Проезжавший мимо заместитель шерифа заметил, что грузовик стало мотать из стороны в сторону и помог им. Джейми доставили в больницу, сейчас она находится в стабильном состоянии. Полиция начала расследование относительного того, как заряженный пистолет оказался в руках ребенка.

Отмечается, что Джейми Гилт агитировала за право застрелить того, кто угрожает ее семье, а накануне хвасталась в соцсетях, что её 4-летний сын умеет стрелять из 22 калибра.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине отдали под суд пьяного охотника, случайно выстрелившего из ружья в 9-летнюю девочку.