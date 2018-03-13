На Николаевщине молоковоз съехал на обочину и застрял в грязи - на помощь приехали спасатели

В Кривоозреском районе Николаевской области в понедельник, 12 марта, спасатели оказали помощь водителю, чей автомобиль застрял в грязи, съехав на обочину с автодороги «Балта – Первомайск».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 1:51 на пункт связи 18-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС поступило сообщение о том, что молоковоз «DAF» съехал на обочину и застрял в болотной «ловушке». Инцидент произошел вблизи села Лукановка Кривоозерского района.

Спасатели на специальном автомобиле с помощью троса отбуксировали транспортное средство на безопасный участок дороги, после чего тот продолжил движение.

Напомним, что на Николаевщине рейсовый автобус застрял в грязи – транспорт вытягивали спасатели.