Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, участники которых скрылись с мест аварий

Николаевская полиция разыскивает свидетелей трех дорожно-транспортных происшествий, участники которых сбежали с места аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Николаевской области.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Николаевской области разыскивает свидетелей нижеуказанных дорожно-транспортных происшествий:

2 марта около 20:00 на дворовой территории, прилегающей к дому 215г по улице Чкалова, легковой автомобиль марки «AUDI A6» серебряного цвета, кузов универсал допустил наезд на припаркованный автомобиль «BMW 525», после чего место совершения происшествия покинул.

4 марта около 20:25 на дворовой территории, прилегающей к дому 5 по улице Шоссейная, неустановленный легковой автомобиль белого цвета допустил наезд на припаркованный автомобиль «FORD SСORPIO», после чего скрылся с места происшетвия.

5 марта около 07:30 на проспекте Центральном, в районе улицы Пушкинская, водитель автомобиля «ВАЗ 2109» бежевого цвета наехал на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего место происшествия покинул.

«Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествиях или местонахождении разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам (063) 956- 66-67, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б / 1, каб. 113», – говорится в сообщении.

Напомним, что Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, участник которого скрылся с места аварии.