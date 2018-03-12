В Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет – из огня удалось спасти 17 человек

В столице Напала Катманду потерпел крушение при посадке пассажирский самолет, совершавший рейс из Бангладеша.

Об этом сообщает Reuters,

Спасатели на месте аварии обнаружили сильно сгоревшие тела. На борту самолета находился 71 человек, 17 человек были спасены, сказал представитель аэропорта.

Число погибших и раненых пока известно. Фотограф агентства рассказал, что он увидел на асфальте возле аэропорта Катманду тела, накрытые тканью.

Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку. На место отправили спасателей и военных.

Напомним, 11 февраля, после вылета из аэропорта «Домодедово» (Москва) пропал с экранов радаров пассажирский самолет «Ан-148» авиакомпании Саратовские авиалинии. Позже МЧС России обнаружили обломки самолета.