В Санкт-Петербурге неизвестный с ножем напал на активиста с украинским флагом

В Петербурге 10 марта на активиста движения «Солидарность» Всеволода Нелаева напали во время акции с украинским флагом и плакатом с надписью «Свободу политзаключенному Денису Бахолдину!».

Об этом Нелаев сообщил ОВД-Инфо.

По словам активиста, нападавший вышел из машины марки «Мерседес» прямо на Аничковом мосту, начал оскорблять Нелаева. Другой мужчина, по мнению активиста, знакомый нападавшего, сказал ему не вмешиваться в одиночное пикетирование. Однако нападавший всё же попытался ударить активиста, затем пригрозил физической расправой и ушел.

Через 20 минут мужчина вернулся и облил Нелаева неизвестной жидкостью, попытался вырвать из его рук плакат, после чего завязалась драка. В какой-то момент нападавший достал нож, с которым его и задержали проезжавшие мимо сотрудники полиции.

Нелаев отметил, что мужчина вел себя агрессивно даже в наручниках и говорил правоохранителям о наличии у него какого-то удостоверения.

ОВД-инфо отмечает, что Денис Бахолдин участвовал в ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в рамках «Стратегии-6», а также в антивоенных акциях против политики российских властей в отношении Украины.

Бахолдина обвиняют в участии в боевых действиях в Донбассе в качестве добровольца «Правого сектора». Ему вменяют участие в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК).

17 марта 2017 года мать Бахолдина получила официальное извещение о том, что ее сын был задержан при попытке нелегально перейти российско-украинскую границу. С собой у него были российские и украинские деньги, а также личные вещи.

Бахолдин в беседе с матерью рассказал, что после задержания его на 12 часов приковали наручниками к батарее, пытались выбить признательные показания о том, что он состоит в «Правом секторе».

Напомним, ранее в Москве люди с георгиевскими ленточками напали на пикет против войны в Украине.