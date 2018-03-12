СБУ в Николаеве провела обыски у организаторов пророссийских акций

Евгения Бондаренко В понедельник, 12 марта, в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту жительства местного журналиста и пророссийских активистов.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало из собственных источников в СБУ.

Напомним, что служба безопасности Украины провела более 25 обысков у организаторов антиукраинских акций в нескольких регионах страны.

Так, обыск проводился у журналиста Александра Влащенко, председателя николаевской общественной организации «Центр русской культуры» Евгении Бондаренко и у ещё одного из активистов.

В то же время, по информации интернет-издания «Новости-Н», двое сотрудников СБУ, следователь и понятые пришли в квартиру в которой проживает Бондаренко и предъявили постановление Голосеевского районого суда Киева о проведении обыска по требованию следователя АРК Крым в рамках уголовного производства «по организации, подготовке и ведении агрессивной войны в части активной информационной агрессии при помощи общедоступных и социально ориентированных сетей в Интернете».

В ходе обыска, который продолжался почти шесть часов, Бондаренко добровольно выдала им мобильный телефон, две флешки и личный ноутбук. Также силовики изъяли два планшета и ноутбук, которые принадлежат ее родителям.

Отмечается, в квартире сотрудники СБУ не нашли ничего противозаконного.

Как известно, 7 апреля в попытке захватить здание Николаевской областной администрации участвовала жительница Москвы, 22-летняя Мария Коледа, которую на следующий день спецслужбы арестовали. По заявлению СБУ, Коледа собирала и передавала своим кураторам в России информацию относительно того, как подготовлены местные пророссийские активисты, что находится на вооружении у украинских пограничников на границе с Крымом и так далее.

Кроме того, как утверждают спецслужбы, она признала, что участвовала в силовых столкновениях со сторонниками единства Украины на главной площади Николаева, где выстрелила в трех человек. Ее участие в массовой драке между активистами «Народного ополчения «За единую Украину» и сторонниками России подтверждается видеозаписями «Преступности.НЕТ».

Кроме того стоит напомнить, что подруга арестованной Марии Коледы, глава николаевской ячейки партии «Русский блок» Евгения Бондаренко подтверждала, что «перед девушкой стояла задача проехаться по городам Украины, чтобы посмотреть, какая здесь ситуация».

Отметим, что ранее николаевец Борис Васильченко в своем блоге заявлял, что сайт Новостной Николаев, главным редактором которого являлся Александр Влащенко, транслирует информацию, которая играет на руку всем организациям, которые когда-то составляли николаевский «антимайдан».