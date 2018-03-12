На Николаевщине автомобиль врезался в дерево, пострадало четыре человека

В Казанковском районе Николаевщины, в районе села Михайловка в ночь на 11 марта автомобиль «Geely» врезался в дерево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что привело к аварии – он съехал в кювет, где в дальнейшем столкнулся с деревом. В результате ДТП четверо пассажиров автомобиля в возрасте от 27 до 48 лет получили травмы различной степени тяжести.

А в Николаеве 8 марта на перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением и сбил пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 61-летнего пешехода доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, участники которых скрылись с мест аварий.