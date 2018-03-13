«Нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку», – советник министра обороны о пожаре на «Широком лане»

Пожар в армейской палатке на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области произошел из-за нарушений правил обращения с отоплением ­– военнослужащий плеснул бензин в буржуйку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Как известно, ранним утром 13 марта на полигоне вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады погиб, еще семеро - получили ожоги разной степени.

«График работы истопника, журнал учета, инструкции, журнал учета журнала инструкций. Мы очень любим тролить армию за ее «инструкционность» и за ее «бумажность». Где-то в этом ворохе инструкций было написано, что нельзя из пластиковой бутылки лить бензин в буржуйку», – написал Бюрюков.

Также он рассказал предварительные показания военнослужащего, который лил бензин в печку. Истопник якобы увидел, что в буржуйке погас огонь, но что-то еще тлело. Военнослужащий решил долить туда бензин, но жидкость резко вспыхнула, и огонь перебросился на его одежду. В панике он начал бегать палатке, второй выход которой был завален вещами – в испуге он опрокинул бутылку с бензином и буржуйку, что привело к взрыву.

По данным военной службы правопорядка, все военнослужащие были на момент происшествия трезвые.

«Ночь, спали, молниеносное развитие событий, паника, непонимание, все горит... Первый случай? Да нет», – добавил Бирюков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что буквально за пару дней до случившегося в сети показали фото, на которых видно ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области. После чего военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Хотя после этого заместитель командира 92-й отдельной механизированной бригады, подполковник Максим Марченко стал показывать, как на полигоне «улучшают условия проживания военнослужащих». А прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон.