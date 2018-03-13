25% ожогов кожи: Один из пострадавших при пожаре на «Широком лане» военнослужащих находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших военнослужащих при пожаре на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области находится в тяжелом состоянии, у него 25% ожогов кожи.

Об этом сообщила пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады Кристина Вдовиченко, передает 112.ua.

Напомним, ранним утром 13 марта на полигоне вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады погиб, еще семеро – получили ожоги разной степени.

По ее словам, пожар возник из-за нарушения правил безопасности, по вине бойцов, которые находились в палатке.

Вдовиченко утверждает, что замыкания или других технических причин быть не могло, поскольку накануне была проверка пожарной безопасности палаточного городка, нарушений не обнаружили.