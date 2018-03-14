Вьетнамского певца подозревают в том, что он чесноком убил свою подругу

Известный вьетнамский поп-певец Нгуен Виет Куонг арестован по обвинению в убийстве молодой девушки, которую он накормил чесноком.

Об этом пишет интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «Daily Mail».

Во время вечеринки 40-летний певец решил, что его 20-летняя девушка одержима злыми духами. Тогда они вспомнили верное средство от темных сил и начали глотать чеснок. Девушка, видимо, медлила, и тогда певец стал силой заталкивать зубцы чеснока.

Отмечается, что все это происходило под действием наркотических веществ, вызвавших сильнейшие галлюцинации. В результате девушка скончалась от удушья. Позже полиция обнаружила в ее горле 33 зубчика чеснока.

Напомним, что ранее житель Николаевщины задушил свою тяжелобольную жену, прикованную к постели.