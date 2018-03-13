Николаевский зоопарк опубликовал видео первой прогулки новорожденного белого медвежонка

В николаевском зоопарке показали первую прогулку белого медвежонка.

Соответствующий видеоролик появился на странице в Facebook Николаевского зоопарка, передает NikLife.

Во вторник, 13 марта, белая медведица Зефирка вывела на прогулку в вольер маленького медвежонка.

«Малыш робко и довольно неуверенно сделал первые шаги в новый вольер, обнюхав все, что попадется. Однако, через некоторое время медвежонок уже во всю неуклюже гонял за Зефиркой, а также «тестировал» свои умения лазать по ступенькам», - говорится в сообщении.

В то же время директор зоопарка Владимир Топчий рассказал, что пока еще не известно кем является медвежонок – мальчиком или девочкой. Также он отметил, что по данным всемирного учета в Николаеве находится один из пяти белых медвежат родившихся в этом году в зоопарках всего мира.

«Это наша золотая Олимпийская медаль. Дай Бог ему здоровья», – написал Топчий на своей странице.

Ранее сообщалось, что николаевский зоопарк может отдавать животных в другие города и страны, так как это предусмотрено в рамках программы сохранения редких видов животных Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.