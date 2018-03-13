В Николаеве из-за ремонта дороги на Варваровском мосту образовалась огромная пробка

Фото - Нина Кокуца В Николаеве 13 марта из-за ремонта дороги на Варваровском мосту, на самом мосту и в его окрестностях образовалась огромная пробка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели.

По их словам, в пробке они стоят около 40 минут и никакого продвижения вперед не предвидится.

«Патрульный сказал, что ремонт дорожного покрытия на мосту. И все это, как обычно, в час пик!» - сообщил возмущенный читатель.

Татьяна Локацкая на своей странице в «Facebook» пишет, что пробка в основном состоит из грузового транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец возмутился укладкой асфальта на Варваровском мосту в дождь.